الرابطة المحمدية للعلماء: “يجب حماية مجتمعاتنا من مساوئ استخدام التكنولوجيا”

هبة بريس ـ الرباط

بشراكة مع الرابطة المحمدية للعلماء، نظمت اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي لقاء احتفاء باليوم العالمي لحماية المعطيات.

و خلال هذا اللقاء، اعتبر أحمد عبادي الأمين العام للرابطة المحمدية للعلماء أن هذا اليوم يمثل مناسبة لإطلاق تفكير وتصور حول أهمية مسألة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وقال عبادي إن كافة المجتمعات في مختلف أنحاء العالم مدعوة اليوم إلى أن تتوفر على تنظيمات كفيلة بفتح نقاشات حول هذه الأبعاد، وكذلك للحفاظ على مكاسب التطورات التكنولوجية وحماية تلك المجتمعات من مساوئ استخدامها.

وسجل الأمين العام للرابطة، في هذا الصدد، ضرورة وضع تشريعات لمواكبة هذه التغييرات، وتكوين مهارات قادرة على ضمان معالجة متوازنة ومسؤولة للرقمنة.

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