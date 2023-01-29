البدراوي يعلن توقيع الرجاء لعقد انضمام اللاعب حافيظي

هبة بريس ـ رياضة

أكد عزيز البدراوي رئيس نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم ضم اللاعب عبد الإله حافيظي لما تبقى من الموسم الرياضي الحالي.

و نشرت إدارة الرجاء من خلال الصفحة الرسمية للنادي صورة جمعت البدراوي و الحافيظي لحظة توقيع عقد انضمام لاعب خط الوسط للنادي الأخضر.

و سيعزز الحافيظي الترسانة البشرية للنسور بعد تجربة قصيرة بالدوري السعودي رفقة نادي الحزم السعودي الذي غادر الدوري الاحترافي الأول السعودي الموسم الماضي.

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