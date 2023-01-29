الوداد يتعادل سلبا مع الفتح قبيل مشاركته في مونديال الأندية
هبة بريس ـ رياضة
تعادل نادي الوداد الرياضي مع خصمه الفتح الرياضي سلبا في مباراتهم اليوم برسم الجولة السادسة عشر من الدوري الاحترافي لكرة القدم.
و لم يستطع النادي الأحمر تحقيق الفوز في لقاء القمة أمام الفتح الرياضي و ذلك أياما فقط قبيل مشاركته في مونديال الأندية كممثل للكرة المغربية و الإفريقية.
و غلب التكافؤ مجمل أطوار المباراة التي قادها الحكم ياسين بوسليم، لييبقى الوداد في مركزه الثاني برصيد 32 نقطة خلف المتصدر الجيش الملكي، و متبوعا بالفتح الرياضي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.
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14 تعليقات
بالنجاح والتوفيق قلوبنا معكم ..
فخر للمغرب
كلنا مع الوداد من أجل للفوز
الوداد ضعيف ❗ صراحة بعد رحيل الركراكي وهو يعاني
مبارة الهلال صعبة جدا للوداد
مبارة الهلال صعبة جدا وفلاميجنوا أصعب
مهمته شبه مستحيلة
الوداد البيضاوي سيفوز بكأس العالم للأندية
الجمهور سيكون حاسما للفوز
كل الأندية المغربية هاذا العام مستواهم ضعيف لا مدربين في المستوى ولا لاعبين كيبشرو بالخير يعني عصبة أبطال أفريقيا وكأس الكاف ربما لا يكون حليفنا ..
الوداد نادي عملاق وعليه ان يكون في المستوى..
بالتوفيق وداد الأمة ..
الوداد هذا الموسم تلقى عدة هزائم نتمنى ان يتداركها ويكون مستعد..
يجب ان يرفع جاهزيته مع باقي الأندية الأخرى ..
بالنجاح ومسيرة موفقة يارب العالمين..