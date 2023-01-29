الوداد يتعادل سلبا مع الفتح قبيل مشاركته في مونديال الأندية

هبة بريس ـ رياضة

تعادل نادي الوداد الرياضي مع خصمه الفتح الرياضي سلبا في مباراتهم اليوم برسم الجولة السادسة عشر من الدوري الاحترافي لكرة القدم.

و لم يستطع النادي الأحمر تحقيق الفوز في لقاء القمة أمام الفتح الرياضي و ذلك أياما فقط قبيل مشاركته في مونديال الأندية كممثل للكرة المغربية و الإفريقية.

و غلب التكافؤ مجمل أطوار المباراة التي قادها الحكم ياسين بوسليم، لييبقى الوداد في مركزه الثاني برصيد 32 نقطة خلف المتصدر الجيش الملكي، و متبوعا بالفتح الرياضي في المركز الثالث برصيد 30 نقطة.

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