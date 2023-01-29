اكتظاظ الطرقات بمحور مراكش الدار البيضاء تزامنا و نهاية العطلة المدرسية

2023-01-29 / 19:53
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تزامنا و نهاية العطلة المدرسية، شهدت مجموعة من الطرقات و خاصة بمحور مراكش الدار البيضاء اكتظاظ مروريا كبيرا يوم الأحد و بالضبط في فترة ما بعد العصر و الفترة المسائية.

و حسب ما عاينت هبة بريس، فقد شهدت محطات الأداء بالطريق السبار الرابط بين مراكش و الدار البيضاء و خاصة بمحطة الأداء برشيد زحمة مرورية كبيرة، و هو الأمر نفسه الذي عاشته الطريق السيار المداري وسط العاصمة الاقتصادية و كذا الطريق الوطنية.

و يأتي هذا الاكتظاظ في الطرقات بسبب عودة الآلاف من الأسر التي فضلت قضاء العطلة المدرسية مع الأهل في مناطق تبعد عن مقرات السكن، و قد سبق و نبهت الشركة الوطنية للطرق السيارة من ضرورة تفادي فترات الذروة للتنقل.

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