الإعلام المصري يشيد باستقبال المغاربة للأهلي و ينوه باحترافية السلطات

2023-01-29 / 19:18
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هبة بريس ـ رياضة 

لا حديث في الصحافة و وسائل الإعلام المصرية هاته الأيام سوى عن موندياليتو المغرب الذي يشهد مشاركة نادي الأهلي صاحب أكبر عدد من المشاركات في هاته البطولة.

و نوهت عدد من المنابر الإعلامية المصرية و في مقدمتها قناة الأهلي تيفي بحسن استقبال المغاربة للبعثة المصرية سواءا في مطار ابن بطوطة الدولي بطنجة أو في الفندق و كذا ملعب التداريب بتطوان.

و أشادت قناة الأهلي تيفي و معها عدد من الصحف و البرامج المصرية باحترافية السلطات المغربية و حسن تنظيمها لاستقبال الوفد المصري، معبرة عن شكرها للمغاربة على حفاوة الاستقبال و التي تعود عليها المصريون في كل رحلاتهم نحو بلدهم الثاني المغرب.

هذا و سيفتتح الأهلي المصري بطولة العالم للأندية المنظمة بطنجة و الرباط بلقاء أمام اوكلاند سيتي النيوزلندي يوم الأربعاء بملعب طنجة الكبير.

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‫9 تعليقات

  2. اهلا بالفراعنة في بلدهم الثاني المغرب وحظ موفق لكم وللوداد الرياضي سنشجع ونفرح للفريقين وكأنهم واحد..

  8. كل التقدير والاحترام لإخواننا المصرييين في بلدهم الثاني المغرب الحبيب يرحب بالكل ..

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