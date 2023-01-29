سقوط سارق المنازل في قبضة السلطات بإقليم اشتوكة

2023-01-29 / 18:22
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وقع سارق المنازل في قبضة سلطات إقليم اشتوكة أيت باها، بعد العديد من عمليات سطو التي طالت عددا من المنازل بالاقليم ، ولم تسلم منها حتى مقرات جميعيات مدنية كان اخرها جمعية بتراب الجماعة الترابية اداوكنضيف.

عمليات السطو على أملاك الغير والتي استمرت لحوالي شهرين متتاليين، ظل مقترفها مجهولا بعد تواصل عمليات البحث محليا، قبل أن تتمكن السلطات المحلية من توقيفه، بعد التوصل بمعلومات بوجود مشتبه فيه، على قارعة الطريق، فجرا، وبحوزته كيس كبير أثار الارتياب والشكوك.

وبعد ورود الإخبارية وجد المشتبه فيه، سد قضائي للدرك، حيت اوقفوا سيارة النقل، وأجروا بحثا في شأن الكيس المشبوه، حيث أقر صاحبه بعد أسئلة الدركيين التي لم يجد بدا أمامها من الاعتراف، بأن محتوياته متحصل عليها من عمليات سطو نفذها بمجموعة من المنازل بمنطقة إداوكنيظيف ودون إثارة شكوك أصحابها.

وقد تم وضع المشتبه فيه رهن تدابير الحراسة النظرية في انتظار إحالته يوم غد الاثنين على أنظار النيابة العامة.

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