مقتل طفل بمحول كهربائي بجرسيف…هل اضحت منشآت قطاع الحافظي تهدد حياة المغاربة؟

ع اللطيف بركة : هبة بريس

لقي طفل مصرعه، مساء الجمعة الماضي، حينما كان موجودا داخل محوّل كهربائي في تجزئة الرحمة بحي الحمرية بمدينة جرسيف.

ولفظ الطفل، البالغ من العمر 13 سنة، أنفاسه الأخيرة على الفور داخل المحول، الذي كان بابه مفتوحا مما جعله ملجأ للعب الأطفال.

الواقعة تفتح من جديد النقاش حول حجم الاهمال الذي بات يعيشه القطاع الذي يشرف عليه الحافظي، حول مستوى الاهمال الذي وصلت إليه مديريات المكتب الوطني للكهرباء ، بعد أن وصلت تداعياته البرلمان .

وكان مكتب الحافظي أن عرف في السنوات القليلة الماضية ، موجة مغادرة عدد من الكفاءات وصلت لسن التقاعد، بينما نهج الحافظي أسلوب التمديد لبعض المدراء بسبب الخصاص .

وضعية المديونية وكذلك هشاشة الشبكة الكهربائية المهترئة بسبب الضغط والإهمال، وصلت الى قبة البرلمان، بعد الاعلان عن موجة انتقادات للمكتب بسبب سوء التدبير وارتفاع مديونته.

الوضعية الهشة للقطاع، دفع بالحكومة والبرلمان بالاعتراف بتراجع هذا القطاع الحيوي و تدهور خدماته وبدأ التفكير في سن قانون جديد”الشركات التي الجهوية ”

وتتجه أنظار المغاربة الى الملفات التي شابتها رائحة “الفساد” واحالة بعضها الى التحقيق بسبب جرائم مالية بعضها لدى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، والجميع يتساءل مصير الملايير من الدراهم بعدد من مديريات المكتب الوطني للكهرباء.

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