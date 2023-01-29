عبد الوافي لفتيت

أكادير : زيارة مرتقبة لوزير الداخلية للقاء بمسؤولين ترابيين ومنتخبين بالجهة

2023-01-29 / 16:20
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب ، أن يحل وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمدينة أكادير، يوم 10 فبراير القادم، لعقد جلسات عمل مع المسؤولين على المدينة وجهة سوس ماسة.

كما سيعقد وزير الداخلية جلسة عمل مع المسؤولين الترابيين ورؤساء الجهات الثلاثة بالأقاليم الجنوبية للمملكة لتدارس مجموعة من القضايا التي تهم الشأن الجهوي بهذه المناطق.

ويرى مراقبون، ان تكون زيارة لفتيت لأكادير وسط المملكة، من أجل إعطاء تصور جديدة في إطار الجهوية الموسعة للجهات الثلاثة، من أجل تنسيق السياسات البنوية وخلق دينامية تشاركية تشرف عنها وزارة الداخلية.

وهناك عدة ملفات تنتظر لفتيت في لقاءه مع المسؤولين الترابيين، من ضمنها الاوراش المفتوحة بخصوص الدينامية الاقتصادية والأحياء الصناعية التي يعرف أغلبها تعثرات، الى جانب الجانب التدبيري للمجالس المنتخبة، ومواكبتها للاوراش الملكية المفتوحة، الى جانب ملفات متعلقة بمخططات المديرية الجهوية و التهيئة الحضرية والبرامج الحكومية بالجهات الثلاثة بالمناطق الجنوبية للمملكة

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