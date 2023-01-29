وجدة ..سقوط شابتين من شرفة منزل بسبب سخان مائي

2023-01-29 / 15:50
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هبة بريس : وجدة

عرف حي القدس القريب من جامعة محمد الاول بوجدة بعد زوال أمس السبت 28 يناير الجاري، حادثة سقوط شابتين من الطابق الأول للمنزل المكترى، تطلب نقلهما على وجه السرعة إلى مستشفى الفارابي.

وكشفت مصادر لموقع “هبة بريس” أن الفتاتين اللتان قفزتا من الطابق الأول بحي القدس بوجدة، خوفا من انفجار خزان الماء الساخن بعد اشتعال النار فيه، حالتهما حرجة جدا.

على إثر ذلك، حلت مصالح الوقاية المدنية والشرطة إلى عين المكان وتم نقل الضحتين إلى مستشفى الفارابي لتلقي العلاج.

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