Sassuolo's players celebrate after Sassuolo's Brazilian midfielder Matheus Henrique scored the team's fifth goal during the Italian Serie A football match between AC Milan and Sassuolo, at the San Siro stadium in Milan, on January 29, 2023. (Photo by MIGUEL MEDINA / AFP)

ميلان يواصل “الانهيار” بخماسية

2023-01-29 / 15:26
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هبة بريس _ رياضة

تلقى ميلان هزيمة ثقيلة بنتيجة 5-2 أمام ساسولو المتعثر في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم، الأحد، ليتعرض لخسارته الرابعة في خمس مباريات ويزداد الضغط على المدرب ستيفانو بيولي.

وخسر ميلان برباعية نظيفة في الجولة الماضية أمام لاتسيو، وقبلها خسر مباراة كأس السوبر بثلاثية نظيفة أمام غريمه إنتر ميلانو.

ويحتل حامل اللقب المركز الرابع في الدوري برصيد 38 نقطة، متقدما بنقطة واحدة على لاتسيو وروما. ويأتي ساسولو بالمركز 16.

وسجل ساسولو الهدف الأول على عكس سير اللعب بعد مرور 19 دقيقة عندما أرسل دومينيكو بيراردي كرة عرضية حولها جريجوري ديفريل إلى داخل الشباك.

وأضاف دافيدي فراتيسي الهدف الثاني بعد دقيقتين بتسديدة منخفضة قوية داخل الشباك.

وقلص أوليفييه جيرو الفارق لميلان في الدقيقة 24 بعد ركلة ركنية نفذها دافيدي كالابريا، لكن بيراردي أعاد فارق الهدفين لساسولو.

واستمرت معاناة ميلان في الشوط الثاني، عندما نفذ أرمون لورينت لاعب ساسولو ركلة جزاء بنجاح بعد الاستراحة بدقيقتين ثم سجل ماتيوس هنريكي الهدف الخامس قبل 11 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

وسجل ديفوك أوريجي الهدف الثاني لميلان بتسديدة قوية من حافة منطقة الجزاء في الدقيقة 81.

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