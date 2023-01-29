مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية

2023-01-29 / 14:51
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هبة بريس _ الرباط

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– إفران: 6 ملم

– الحسيمة: 5 ملم

– فاس: 4 ملم

-الدار البيضاء والنواصر: 3 ملم

-بن سليمان، والقنيطرة، وسطات، وسيدي سليمان: 2 ملم

-مكناس، وتيط مليل: 01 ملم

-سلا، وآسفي، والجديدة، وطانطان، والرباط، وتطوان، ومراكش، ومدلت: أقل من ميليمتر.

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