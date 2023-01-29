مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال الـ 24 ساعة الماضية
هبة بريس _ الرباط
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– إفران: 6 ملم
– الحسيمة: 5 ملم
– فاس: 4 ملم
-الدار البيضاء والنواصر: 3 ملم
-بن سليمان، والقنيطرة، وسطات، وسيدي سليمان: 2 ملم
-مكناس، وتيط مليل: 01 ملم
-سلا، وآسفي، والجديدة، وطانطان، والرباط، وتطوان، ومراكش، ومدلت: أقل من ميليمتر.
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5 تعليقات
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
اللهم ارحمنا يارب
ربي اغفر وارحم وانت خير الراحمين
أمطار الخير