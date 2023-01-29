موجة برد..ناقص 8 و 3 درجات بعدد من أقاليم المملكة

2023-01-29 / 14:31
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هبة بريس _ الرباط

أفادت المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، بأن موجة برد متوقعة بعدد من أقاليم المملكة، بدرجات حرارة ستتراوح ما بين ناقص 8 و 3 درجات، وذلك ابتداء من اليوم الأحد وإلى غاية يوم الخميس المقبل.

وأوضحت المديرية، في نشرة إنذارية من المستوى البرتقالي، أن عمالات وأقاليم إفران، وتازة، وصفرو، وبولمان، وبني ملال، وأزيلال، وخنيفرة، والحوز، وميدلت وتنغير ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 8 و ناقص 3 درجات.

وأضاف المصدر ذاته أن عمالات وأقاليم شفشاون، والحسيمة، وكرسيف، وجرادة، ووجدة أنجاد، وتاوريرت، وفكيك، والحاجب، وفاس، ومولاي عقوب، وتاونات، ومكناس، والخميسات، وخريبكة، وشيشاوة، وزاكورة، ووارزازات، والراشيدية، وطاطا وتارودانت، ستعرف درجات حرارة تتراوح ما بين ناقص 3 و 3 درجات.

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