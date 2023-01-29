الجديدة : الحبس النافذ في حق سائق تسبب في بتر يد طبيب ( فيديو )

هبة بريس _ احمد مصباح

قضت مؤخرا الغرفة الجنحية بابتدائية الجديد ب6 أشهر حبسا نافذا، في حق سائق عربة متهور تسبب في حادثة سير مروعة، داخل المدار الحضري لعاصمة دكالة، ألحت عاهة مستديمة بطبيب جراح، وإصابة مواطنين آخرين، بإصابات جسمانية متفاوتة الخطورة.

هذا، فإن وقائع النازلة تعود إلى صيف السنة الماضية، عندما كان شابا في مقتبل العمر، على متن عربة فلاحية، كان يتولى قيادتها في حالة غير طبيعية، حيث صدم تباعا سيارتين خفيفتين، بحي المطار، بمدينة الجديدة، ُم لاذ بالفرار، بعد أن أوقع ضحايا، ضمنهم طبيب جراح، يشتغل لدة مصحة خصة، بقسم جراحة الأعصاب والدماغ لدى مصحة خاصة، بترت يده، وكذا، مصابين بجروح متفاوتة الخطورة؛ إذ لا ذ بالفرار، رغم انفجار عجلتي عربته الأماميتين، مشكلا خطرا محدقا على نفسه وعلى مستعملي الطريق، من عربات ودراجات وراجلين.

وقد تمكن المواطنون من محاصرته بحي النجد، عند تقاطع شارع جبران خليل جبران مع الشارع المؤدي إلى المحطة الطرقية، واحتفظوا به إلى حين حضور دورية للشرطة، اقتادته إلى المصلحة الأمنية، ووضعته بتعليمات نيابية، تحت تدبير الحراسة النظرية. حيث تبين أن الشاب المتسبب في حادثة السير الخطيرة، والمقرونة بجنحة الفرار، والذي لم يكن يتوفر على شهادة التأمين، كان في حالة غير طبيعية، ويتولى سياقة عربته في حالته غير الطبيعية هذه؛ كما أنه كان يشكل، عند تنقيطه على الناظم الإلكتروني، موضوع برقية بحث صادرة في حقه على الصعيد الوطني، على خلفية إصدار شيك بدون رصيد.

وقد تابعة وكيل الملك بابتدائية الجديدة، في حالة اعتقال، وأمر بإيداعه السجن المحلي، وأحاله للمحاكمة على الغرفة الجنحية بابتدائية الجديدة، من أجل الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، التي نص عليها وعلى عقوبتها القانون الجنائي.

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