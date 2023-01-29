شركات صينية قد تظفر بصفقات خط سككي” تي.جي.في ” البيضاء -أكادير

2023-01-29 / 13:40
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن تظفر شركات صينية بصفقة الخط السككي الفائق السرعة ” تي .جي في ” الدار البيضاء – أكادير عبر مراكش ، بعدما كانت شركات فرنسية تتنافس على هذه الصفقة.

بدورها تنافس شركات ألمانية متخصصة في الحافلات العالية الجودة والصديقة للبيئة، على صفقة تزويد مدينة أكادير بهذا النوع من الحافلات تماشيا مع التهيئة الحضرية للورش الملكي 2020 – 2024 .

وفي نفس السياق، سبق للمدير العام للسكك الحديدية بالصين الشعبية، قبل ثلاث سنوات، أن زار مدينة أكادير، ومن المرتقب أن ترصوا صفقة قطار ” تي .جي .في” على الصين الشعبية، باعتبارها رائدة دوليا في مثل هذه المشاريع.

فوز الصين الشعبية بهذه الصفقة المهمة، يأتي في إطار شراكة إستراتيجية متعددة الأوجه تربط الرباط وبكين ، بالنظر إلى الخبرة التي تراكمت لدى الصين في مجال البنية التحتية .

و جددت الصين رغبتها في الظفر بصفقة إنشاء الخط الجديد للقطار فائق السرعة “البراق”، الذي سيربط بين الدار البيضاء و أكادير.

و يأتي ذلك بعد أن أعرب السفير الصيني بالمغرب لي تشانغ لين، عن اهتمام الصين جدا بالعمل رفقة السلطات المغربية لإنجاز مزيد من خطوط (التي.جي.في) فائقة السرعة خاصة خط الدار البيضاء أكادير و أيضا فاس. مشددا على أن الصين مهتمة جدا ولها الكفاءات اللازمة لإنجاز خطوط القطارات فائقة السرعة بالمغرب، لكن القرار الأخير يعود للسلطات المغربية.

و يعود اهتمام الصين بمشروع تيجي في الدار البيضاء -أكادير إلى عدة سنوات: فمن بين الاتفاقيات الخمسة عشر الموقعة في 11 ماي 2016 ، خلال زيارة الملك محمد السادس إلى بكين ، واحدة منهم تخص مذكرة تفاهم (MoU) حول التعاون في مجال السكك الحديدية بين الشركة الوطنية للسكك الحديدية (سكك حديد الصين) و المكتب الوطني للسكك الحديدية ONCF كما تم توقيع مذكرات تفاهم أخرى خلال السنوات التالية ، مثل تلك المتعلقة بمبادرة “الحزام والطريق” الموقعة في عام 2017 ، والتي تعزز الشراكات الصينية المغربية في كل من القطاعات الواعدة وذات القيمة العالية.

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