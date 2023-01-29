ابن كيران ” يحذر من حذف نظام “راميد “

2023-01-29 / 13:08
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هبة بريس _ الرباط

قال عبد الإله ابن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، أن التغطية الصحية والاجتماعية ورش ملكي تدبره الحكومة بطريقة غير جيدة، بسبب مشكل الثقة المجتمعية الذي تفتقده.

جاء ذلك في كلمة لابن كيران خلال المؤتمر الوطني للفضاء المغربي للمهنيين، السبت 28 يناير 2023 بالدار البيضاء، حيث أضاف: “أقول هذا وأنا غير سعيد، لأني كنت أتمنى للحكومة أن تنجح وأن تتقدم أوضاع البلاد، لكن شيئا من هذا لم أره”.

واسترسل مخاطبا الحكومة، لا تضيفوا على عدم الثقة التشويش على أنفسكم بحذف نظام التغطية الصحية “راميد”،

وشدد على أن هذا النظام الذي وضعه الملك وتم تعميمه حين كان ابن كيرن رئيسا للحكومة، يجب أن يبقى، وأن يبقى عموم المستفيدين منه إلا من ظهر أنه لا يستحق ذلك، محذرا الحكومة من التراجع عن المكتسبات المحققة للفئات الهشة والضعيفة

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‫6 تعليقات

  5. أراك يا بنكيران تتلذذ بتعذيب المواطنين بتدخلاتك المقززة لأنك تعرف مسبقا أنهم لم يعودوا يطيقون لا طلعتك ولا طلعاتك ولا يثقون فيك ولو صدقت فانعم بتقاعدك وبقليان السم للمواطنين

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