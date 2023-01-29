مورينهو يهاجم نجم “روما زانيولو” ويعلن استبعاده من الفريق

هبة بريس _ رياضة

هاجم البرتغالي جوزيه مورينهو مدرب روما، نجم الفريق نيكولو زانيولو، مؤكدا استبعاده من القائمة التي ستواجه نابولي.

وأكد مورينهو السبت أن الدولي نيكولو زانيولو (23 عاما) لن يكون ضمن قائمة الفريق عشية المواجهة المرتقبة مع نابولي، متصدر الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعد خلاف بشأن رفضه الانتقال إلى بورنموث الإنكليزي، وهاجمه بسبب رفضه التدرب مع زملائه.

ورفض زانيولو أن يدرج اسمه ضمن قائمة الفريق الفائز على سبيتسيا 2-صفر في المرحلة الماضية، إلا أن مورينهو وإدارة النادي قررا هذه المرة إبقاء ابن الـ 23 عاماً خارج الفريق لمواجهة نابولي الساعي للفوز بلقب الدوري لأول مرة منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وبحسب تقارير واسعة النطاق في إيطاليا، فإن روما غاضب من زانيولو لرفضه الانتقال إلى بورنموث بصفقة قدرت قيمتها بـ30 مليون يورو (32.6 مليون دولار) بعد انهيار المحادثات بين نادي العاصمة وميلان الأسبوع الحالي لانتقال محتمل إلى “روسونيري”، كما أنه لم يلتقِ حتى بممثلي النادي الإنكليزي الذين سافروا إلى إيطاليا لعقد الصفقة

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0