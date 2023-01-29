“الرباح” يفتح النقاش حول علاقة ” البيجيدي ” بتنظيم ” الاخوان المسلمين”

هبة بريس _ ع عياش

قال القيادي السابق بالعدالة والتنمية عزيز الرباح حول علاقة ” البيجيدي ” بتنظيم الاخوان المسلمين ” أؤكد أن الأمر محسوم، فالحركة الإصلاحية بما فيها “العدالة والتنمية” واليسارية والليبرالية مستقلة عن أي تنظيم دولي أو قاري أو إقليمي.”

واكد أن ” البيعة لا تكون إلا واحدة، لجلالة الملك، ومنذ اليوم الأول الذي خرجنا فيه من العمل السري إلى العمل العلني كانت بيعتنا لجلالة الملك وولاءنا للوطن واشتغالنا في إطار الدستور.”

وأشار بالقول ” شخصيا كان لي رأيي في هذا الإطار وهو عدم إيماني بالعمل الإقليمي أو أي تنظيم دولي. وأنا أعتبر أن الخطأ الذي وقع في التجربة الإصلاحية في الوطن العربي هو الانتماء إلى تنظيم عابر للدول أو القارات”

واضاف ” كل دولة لها سيادتها وخصوصيتها واستقلالها، وكل دولة عربية أو إسلامية يجب أن تكون قوية وبعد ذلك يمكن التعاون فيما بينهم. كما أؤكد أن لدينا مؤسسات وأجهزة أمنية ومخابراتية متأكدة من هذا الأمر ومطلعة على كل التفاصيل.

وأنا أكررها مرة أخرى أن التفاعل الفكري مع ما كان يقع في المشرق أو في آسيا لا يعني الانتماء لـ”التنظيم الدولي”، وأؤكد أن الوطن يعلوا على كل انتماء، وهو أمر معلوم للجميع _ يقول الرباح لوكالة سبوتنيك”

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