السلطات السويدية تمنع حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

كشف سفير إسرائيل لدى السويد، زيف نيفو كولمان، أمس الجمعة، أنه تم منع حرق التوراة أمام مبنى سفارة تل أبيب في ستوكهولم بالتنسيق مع مسؤولين سويديين.

وقال كولمان، في تغريدة، “تشعر السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم بالذهول من توجه جماعة إسلامية متطرفة لحرق التوراة خلال مظاهرة أمام السفارة. كنا مشغولين للغاية في الأيام الأخيرة في محاولة منع هذا الحدث البغيض، ونعمل مع كبار الرتب في وزارة الخارجية والشرطة المحلية. سنواصل العمل لمنع مثل هذا الحادث المخزي”.

وأضاف في تغريدة لاحقة “يسعدنا أنه بعد جهود السفارة لدى السلطات السويدية، والنشاط المشترك مع عناصر من الجالية اليهودية المحلية، قام المتطرفون بسحب طلب تنظيم المظاهرة التي خططوا فيها لحرق التوراة”.

ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالتحرك الذي قامت به وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية لدى السلطات السويدية ما أدى إلى إلغاء ما أسماها “المظاهرة البغيضة” بهدف حرق التوراة.

وأفادت صحف محلية سويدية أن شابا قدم طلبا للشرطة بهدف الحصول على ترخيص لفعالية يقوم فيها بحرق التوراة أمام سفارة إسرائيل في ستوكهولم، اليوم السبت.

ونقلت صحيفة محلية عن الشاب قوله إنه سئم من ذهاب أموال الضرائب لحماية راسموس بالودان عبر مظاهرات لحرق نسخ من القرآن الكريم بشكل متكرر.

وأكد الشاب أن ممثلي الرابطة الإسلامية في مسجد ستوكهولم نصحوه بعدم الإقدام على هذا العمل في إشارة إلى أنه لن يمثل المسلمين إذا قام بإحراق نسخة من التوراة.

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