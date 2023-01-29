السلطات السويدية تمنع حرق التوراة أمام السفارة الإسرائيلية
كشف سفير إسرائيل لدى السويد، زيف نيفو كولمان، أمس الجمعة، أنه تم منع حرق التوراة أمام مبنى سفارة تل أبيب في ستوكهولم بالتنسيق مع مسؤولين سويديين.
وقال كولمان، في تغريدة، “تشعر السفارة الإسرائيلية في ستوكهولم بالذهول من توجه جماعة إسلامية متطرفة لحرق التوراة خلال مظاهرة أمام السفارة. كنا مشغولين للغاية في الأيام الأخيرة في محاولة منع هذا الحدث البغيض، ونعمل مع كبار الرتب في وزارة الخارجية والشرطة المحلية. سنواصل العمل لمنع مثل هذا الحادث المخزي”.
وأضاف في تغريدة لاحقة “يسعدنا أنه بعد جهود السفارة لدى السلطات السويدية، والنشاط المشترك مع عناصر من الجالية اليهودية المحلية، قام المتطرفون بسحب طلب تنظيم المظاهرة التي خططوا فيها لحرق التوراة”.
ورحب وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بالتحرك الذي قامت به وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية لدى السلطات السويدية ما أدى إلى إلغاء ما أسماها “المظاهرة البغيضة” بهدف حرق التوراة.
وأفادت صحف محلية سويدية أن شابا قدم طلبا للشرطة بهدف الحصول على ترخيص لفعالية يقوم فيها بحرق التوراة أمام سفارة إسرائيل في ستوكهولم، اليوم السبت.
ونقلت صحيفة محلية عن الشاب قوله إنه سئم من ذهاب أموال الضرائب لحماية راسموس بالودان عبر مظاهرات لحرق نسخ من القرآن الكريم بشكل متكرر.
وأكد الشاب أن ممثلي الرابطة الإسلامية في مسجد ستوكهولم نصحوه بعدم الإقدام على هذا العمل في إشارة إلى أنه لن يمثل المسلمين إذا قام بإحراق نسخة من التوراة.
14 تعليقات
حسبنا الله ونعم الوكيل في من يتطاول على القرآن والنبى محمد صل الله عليه وسلم وامهات المؤمنين والصحابة…
عدم حرق التورات بتدخلات من الحكومة الصهيونية المشكل ان الحكومات الإسلامية لاتحرك ساكن في مايخص حرق القرأن الكريم حسبنا الله ونعم الوكيل..
انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون. الاسلام دين الحق وقوي وينصر على القوم الكافرون..
الغرب المنافق والله لن يسمحوا حتئ بحرق صورة لمغني في بلادهم ما عدا القرآن الكريم فهو مسموح بحرقه
كلما يسيئون للدين الاسلامي بحرق القرآن الكريم كلما تزيد نسبة الشعوب بالدخول في الإسلام. والحمد لله الإسلام محفوظ مهما عملوا ومهما اساءوا ..
حسبي الله ونعم الوكيل في الطغاة الذين يريدون الفتنة للشعوب الإسلامية..
نعمة الاسلام تنتشر في كل بقاع العالم رغم محاربته من طرف جهات مجهولة ..
اللهم كما تجبروا علينا ارينا عجائب قدرتك فيهم يارب العالمين..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الإسلام يارب..
انا الله يمهل ولا يهمل وحسبي الله ونعم الوكيل..
السويد بالتعاون مع إسرائيل تمنع حرق التوراة واعتداء جديد على المصحف بالدنمارك نحن بتعاونٍ مع الله ..
السويد دولة تكن العداء للمسلمين والاسلام ..
الحكومات والحكام هم خارج التغطية لا تصلهم هذه الاخبار نعدرهم . هم منشغلون في البيزنيز فقط.
القرآن محفوظ في الصدور وقد حفظه الله وهو نور ولن يستطيع أحد إطفاء هذا النور والله متمّ نوره ولو كره الكافرون .
الإسلام دين الله سيبلغ ما بلغته الشمس وطوبى لمن شرح الله صدره للإسلام .
اللهم أعز الإسلام والمسلمين