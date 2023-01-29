مق_تل “مسلّح” فلسطيني قرب مستوطنة كدوميم الإسرائيلية

هبة بريس _ وكالات

قتل مسلح فلسطيني قرب مستوطنة في بلدة كدوميم على أيدي ضباط الأمن، ليل السبت الأحد، وفقا لما نقله وسائل إعلام إسرائيلية.

وذكرت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أن المسلح كان يحمل مسدسا يدويا وأن كاميرات المراقبة رصدت اقترابه من الحي الشمالي في كدوميم بحوالي الساعة 11:50 مساء السبت.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أعلن في تغريدة السبت، أنه “تم رصد مخرب فلسطيني مسلح بمسدس قبل قليل على الطريق الالتفافي لبلدة كدوميم في منطقة السامرة، حيث قام أفراد الأمن في البلدة بتحييد المخرب”.

وقال المسؤولون المشرفون على أمن المستوطنة إن الضباط “وصلوا إلى الموقع وحددوا المشتبه به الذي أشهر مسدسا يدويا في تلك اللحظة”، وفقا لما نقلته الصحيفة الإسرائيلية.

ونقلت الصحيفة ذاتها بيانا للمستوطنة قالت فيه: “رصد الحارس إرهابيا مسلحا بمسدس يحاول التسلل إلى المستوطنة واشتبك معه وأطلق عليه النار وقتله”.

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