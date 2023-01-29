طقس الأحد… أمطار وصقيع

هبة بريس _ الرباط

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن يبقى الطقس باردا بالجبال والمناطق المجاورة، والجنوب الشرقي للبلاد، والمنطقة الشرقية، والسهول الداخلية مع وجود صقيع أو ما يسمى بالجريحة

ويتوقع أيضا نزول أمطار فوق الواجهة المتوسطية، الريف، شرق منطقة طنجة وشمال المنطقة الشرقية ، مع تكون كتل ضبابية محلية قرب السواحل والمنطقة الشرقية، فوق هضاب الفوسفاط ، وشمال الأقاليم الجنوبية خلال الصباح والليل. كما يرتقب تساقط بعض الثلوج فوق قمم الأطلس المتوسط وأيضا فوق الريف.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08- و 03- درجة بالأطلس، ما بين 03- و00 درجة بالريف، الهضاب العليا الشرقية والسفوح الجنوبية الشرقية ، ما بين 08 و13 درجة بالسواحل، جنوب البلاد ومنطقة سوس . وستكون ما بين 00 و06 درجات فيما تبقى من ربوع البلاد .

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا بالشمال وستنخفض بكل من جنوب وجنوب شرق البلاد.

وسيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بالواجهة المتوسطية والبوغاز، وهائجا إلى قوي الهيجان ما بين الجرف وطرفاية ، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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