الجيش الملكي يهزم مولودية وجدة ويواصل الصدارة

هبة بريس - و م ع

فاز فريق الجيش الملكي على ضيفه مولودية وجدة بثلاثة أهداف لاثنين ، في المباراة التي جمعتهما ، اليوم السبت ، على أرضية الملعب البلدي بالقنيطرة، برسم الدورة الـ 16 من البطولة الوطنية الاحترافية “إنوي” لكرة القدم.

وسجل أهداف الجيش الملكي حمزة إغمان (د 11 و63)، و ديني بورغيس (د 51 ض ج) ، فيما وقع هدفي المولودية الوجدية عبد الغني معاوي (د 22)، وإبراهيم بن حليمة (د 83) .

وعقب هذه النتيجة، واصل فريق الجيش الملكي تصدره لترتيب البطولة برصيد 34 نقطة، فيما ظل مولودية وجدة في المركز ال 14 برصيد 13 نقطة .

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