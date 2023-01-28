العراق تجدد التأكيد على موقفها الداعم لوحدة المغرب الترابية

هبة بريس -

جددت العراق اليوم السبت 28 يناير، التأكيد على موقفها الثابت، الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية.

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة، عقب مباحثات جمعتهما ببغداد.

وقال وزير الخارجية العراقي ” أجدد موقف العراق الدائم من قضية الصحراء المغربية والداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية” مؤكدا أن العراق تقف إلى جانب المغرب في موضوع وحدة ترابه الوطني.

كما أكد دعم العراق لجهود الأمم المتحدة للتوصل لحل نهائي لهذا النزاع ، مضيفا أن بلاده تؤيد قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

وشدد على ضرورة اللجوء للطرق السلمية عن طريق المفاوضات لحل هذا النزاع لما لا يمس بالوحدة الترابية للمغرب ويحقق الأمن والاستقرار في منطقة المغرب العربي.

وكان البلدان قد أصدرا بيانا مشتركا خلال الزيارة الرسمية التي قام بها وزير الخارجية العراقي للمغرب في 13 ماي 2022 ، أكد فيه العراق على “دعمه للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولجهود الأمم المتحدة ودورها المركزي للتوصل لحل سياسي”.

من جانبه لم يتوانى المغرب في أي مرحلة من مراحل العملية السياسية في العراق عن تقديم الدعم والمساعدة للشعب العراقي في سعيه لإقامة مؤسسات ديمقراطية تمثل كافة أطيافه وتساهم في إعادة بناء عراق موحد وديمقراطي ومنفتح على محيطه العربي.

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