Algerian lawyers, defendants and policemen are seen on the first day of the trial of Algeria's biggest financial scandal since independence, that opened in Blida City, 50 km west of Algiers capital, 08 January 2007. A fraud trial involving more than 100 defendants in Algeria's biggest financial scandal since independence was due to open Monday, but the main defendant, a high-living tycoon, is currently exiled in London.The accused, on trial before a court at Blida west of Algiers, will have to answer 30 charges including fraudulent bankruptcy, criminal association, abuse of trust, embezzlement, forgery and bribery. AFP PHOTO / FAYEZ NURELDINE (Photo by FAYEZ NURELDINE / AFP)

أسبوع ساخن بالجزائر ..محاكمة بوتفليقة والشعب يتساءل حول غموض ملف”العائلة المليارية “

2023-01-28 / 18:21
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هبة بريس - وكالات

أسبوع ساخن بالجزائر ، بعد انطلاق محاكمات جديدة، متهمون فيها من “العيار الثقيل جدا”، أبرزهم؛ السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره السابق.

وإلى جانب السعيد بوتفليقة مثل عدد من رجال الأعمال المقربين جدا منه؛ وعلى رأسهم الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت ومحمد بعيري والإخوة كونيناف وأحمد معزوز، وكلّهم مدانون ومسجونون في قضايا فساد.

الحدث الأبرز في هذه الجولة من المحاكمات، والتي لم تصدر الأحكام فيها بعد، هو مطالبة ممثل الخزينة العمومية السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال الذين معه، بدفع تعويضات ضخمة تصل إلى 500 ألف مليار دولار (37 مليار دولار).

ويذكّر هذا الرقم بتصريح الرئيس الجزائري قبل أكثر من أسبوع، بخصوص عثور السلطات على 36 مليار دولار عند عائلة واحدة والتي أضحت محط سخرية الراي العام الجزائري والعالمي ، وسط تساؤلات حول هوية هذه العائلة ؟

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