أسبوع ساخن بالجزائر ..محاكمة بوتفليقة والشعب يتساءل حول غموض ملف”العائلة المليارية “

هبة بريس - وكالات

أسبوع ساخن بالجزائر ، بعد انطلاق محاكمات جديدة، متهمون فيها من “العيار الثقيل جدا”، أبرزهم؛ السعيد بوتفليقة، الشقيق الأصغر للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة ومستشاره السابق.

وإلى جانب السعيد بوتفليقة مثل عدد من رجال الأعمال المقربين جدا منه؛ وعلى رأسهم الرئيس السابق لمنتدى رجال الأعمال علي حداد ومحي الدين طحكوت ومحمد بعيري والإخوة كونيناف وأحمد معزوز، وكلّهم مدانون ومسجونون في قضايا فساد.

الحدث الأبرز في هذه الجولة من المحاكمات، والتي لم تصدر الأحكام فيها بعد، هو مطالبة ممثل الخزينة العمومية السعيد بوتفليقة ورجال الأعمال الذين معه، بدفع تعويضات ضخمة تصل إلى 500 ألف مليار دولار (37 مليار دولار).

ويذكّر هذا الرقم بتصريح الرئيس الجزائري قبل أكثر من أسبوع، بخصوص عثور السلطات على 36 مليار دولار عند عائلة واحدة والتي أضحت محط سخرية الراي العام الجزائري والعالمي ، وسط تساؤلات حول هوية هذه العائلة ؟

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