مراكش تجمع وزراء أفارقة لطرد “الجمهورية الوهمية ” من الاتحاد الافريقي

هبة بريس - الرباط

احتضنت مدينة مراكش، اليوم السبت 28 يناير 2023 اجتماعا للوزراء الأفارقة الموقعين على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي” المسمى بنداء طنجة.

وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الاجتماع على التزامهم بالعمل على استبعاد الكيان الوهمي من الاتحاد الافريقي ، مشددين على أن الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء.

ورحب الوزراء الأفارقة، خلال هذا الاجتماع، بحرارة بانضمام موقعين جدد “لنداء طنجة” ويتعلق الأمر بكل من لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وباتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.

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