مراكش تجمع وزراء أفارقة لطرد “الجمهورية الوهمية ” من الاتحاد الافريقي
احتضنت مدينة مراكش، اليوم السبت 28 يناير 2023 اجتماعا للوزراء الأفارقة الموقعين على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي” المسمى بنداء طنجة.
وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الاجتماع على التزامهم بالعمل على استبعاد الكيان الوهمي من الاتحاد الافريقي ، مشددين على أن الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء.
ورحب الوزراء الأفارقة، خلال هذا الاجتماع، بحرارة بانضمام موقعين جدد “لنداء طنجة” ويتعلق الأمر بكل من لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وباتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.
3 تعليقات
كل شي الاسبق يعني يريدون طرد البوليساريو الحالي ام الاسبق ٠٠٠٠هؤلاء جاءوا في جولة سياحية فقط ،لماذا لا يوجد ولا واحد من وزراء الخارجية الموجودين فعلا في مناصبهم
بالتوفيق ان شاء الله
مجرد تساؤل.
هل تجنى دراجي على المغرب أو الكاف !!!؟؟؟
في منشور على فيسبوك صرح دراجي بما نصه:
“قبل تقديم الملفات، وقبل عرضها ودراستها، والتصويت عليها في العاشر شباط/فيفري المقبل، (الجماعة) قررت منح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025، ومنح نيجيريا وبنين بطولة 2027، ثم الجزائر في سنة 2029” انتهى الاقتباس
وهذا ما وافق عليه المقال بما نصه:
“في انتظار حصد (المغلرب) احتضان كأس افريقيا للامم” انتهى الاقتباس
يبقى الإحتمال المرعب للمغرب لو جرت الأمور بشفافية ونزاهة وحصدت الجزائر احتضان كأس أمم افريقيا 2025.
إن ذهب لقجع عبر تونس أو فرنسا بطائرة أجنبية فتلكم مصيبة لأنه ارتدى على قناعاته، وإن رفض المشاركة فتكون المصيبة أعظم بتوجيه ضربة قاضية لمنتخبه مونديالي وحرمانه من تأكيد تألقه وربما العودة بالكأس.