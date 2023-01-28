مراكش تجمع وزراء أفارقة لطرد “الجمهورية الوهمية ” من الاتحاد الافريقي

2023-01-28 / 18:11
3
هبة بريس - الرباط

احتضنت مدينة مراكش، اليوم السبت 28 يناير 2023 اجتماعا للوزراء الأفارقة الموقعين على “النداء الرسمي لطرد الجمهورية الوهمية من الاتحاد الإفريقي” المسمى بنداء طنجة.

وأكد الوزراء الأفارقة خلال هذا الاجتماع على التزامهم بالعمل على استبعاد الكيان الوهمي من الاتحاد الافريقي ، مشددين على أن الاستبعاد القانوني من جميع النواحي لا ينبغي أن يعتبر هدفا بعيد المنال، لأنه جزء من دينامية قارية ودولية تسودها الواقعية والبراغماتية، ولأنه يمثل شرطا مسبقا أساسيا من أجل عودة حيادية ومصداقية منظمة الاتحاد الافريقي بخصوص قضية الصحراء.

ورحب الوزراء الأفارقة، خلال هذا الاجتماع، بحرارة بانضمام موقعين جدد “لنداء طنجة” ويتعلق الأمر بكل من لامين كابا بادجو، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية غامبيا، وليزيكو ماكوتي، وزير الخارجية الأسبق لمملكة ليسوتو، وباتريك راجولينا، وزير الخارجية الأسبق لجمهورية مدغشقر.

ما رأيك؟
المجموع 7 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بوريطة يجري ببغداد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين العراقيين

بوريطة يجري ببغداد لقاءات مع عدد من كبار المسؤولين…

2023-01-28 / 19:51
Photo of رسالة مشتركة قوية من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين للبرلمان الأوروبي

رسالة مشتركة قوية من رئيسي مجلسي النواب والمستشارين للبرلمان…

2023-01-28 / 19:16
Photo of العراق تجدد التأكيد على موقفها الداعم لوحدة المغرب الترابية

العراق تجدد التأكيد على موقفها الداعم لوحدة المغرب الترابية

2023-01-28 / 18:43
Photo of مؤسسة حقوق الإنسان الشيلية تستهجن قرار الاتحاد الأوروبي الأيديولوجي المحض

مؤسسة حقوق الإنسان الشيلية تستهجن قرار الاتحاد الأوروبي الأيديولوجي…

2023-01-28 / 18:37
Photo of بوريطة ونظيره العراقي يبحثان ببغداد قضايا إقليمية وسبل تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات

بوريطة ونظيره العراقي يبحثان ببغداد قضايا إقليمية وسبل تعزيز…

2023-01-28 / 18:14
Photo of لشكر: موقف البرلمان الأوربي يعكس انزعاج بعض الأطراف من موقع المغرب الحالي

لشكر: موقف البرلمان الأوربي يعكس انزعاج بعض الأطراف من…

2023-01-28 / 16:45
Photo of رئيس برلمان أمريكا الوسطى: انضمام البرلمان المغربي دعامة أساسية في عملنا المؤسسي

رئيس برلمان أمريكا الوسطى: انضمام البرلمان المغربي دعامة أساسية…

2023-01-28 / 14:07
Photo of من بغداد.. بوريطة يصف زيارته ب”التاريخية” ويؤكد دعم وحدة وسيادة العراق

من بغداد.. بوريطة يصف زيارته ب”التاريخية” ويؤكد دعم وحدة…

2023-01-28 / 13:26
Photo of دكار.. الصديقي يعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من عدة دول إفريقية

دكار.. الصديقي يعقد اجتماعات ثنائية مع نظرائه من عدة…

2023-01-28 / 10:45
Photo of الرئيس الكيني يلتقي أخنوش ويؤكد: كينيا والمغرب تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور

الرئيس الكيني يلتقي أخنوش ويؤكد: كينيا والمغرب تتمتعان بعلاقات…

2023-01-28 / 09:44

‫3 تعليقات

  1. كل شي الاسبق يعني يريدون طرد البوليساريو الحالي ام الاسبق ٠٠٠٠هؤلاء جاءوا في جولة سياحية فقط ،لماذا لا يوجد ولا واحد من وزراء الخارجية الموجودين فعلا في مناصبهم

    2
    1

  3. مجرد تساؤل.
    هل تجنى دراجي على المغرب أو الكاف !!!؟؟؟
    في منشور على فيسبوك صرح دراجي بما نصه:
    “قبل تقديم الملفات، وقبل عرضها ودراستها، والتصويت عليها في العاشر شباط/فيفري المقبل، (الجماعة) قررت منح المغرب حق تنظيم كأس أمم أفريقيا 2025، ومنح نيجيريا وبنين بطولة 2027، ثم الجزائر في سنة 2029” انتهى الاقتباس
    وهذا ما وافق عليه المقال بما نصه:
    “في انتظار حصد (المغلرب) احتضان كأس افريقيا للامم” انتهى الاقتباس
    يبقى الإحتمال المرعب للمغرب لو جرت الأمور بشفافية ونزاهة وحصدت الجزائر احتضان كأس أمم افريقيا 2025.
    إن ذهب لقجع عبر تونس أو فرنسا بطائرة أجنبية فتلكم مصيبة لأنه ارتدى على قناعاته، وإن رفض المشاركة فتكون المصيبة أعظم بتوجيه ضربة قاضية لمنتخبه مونديالي وحرمانه من تأكيد تألقه وربما العودة بالكأس.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق