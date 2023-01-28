مدرب ليفربول: محمد صلاح يعاني

هبة بريس - وكالات

‬قال يورغن كلوب مدرب ليفربول إن معاناة مهاجمه محمد صلاح أمام المرمى ترجع لعدم امتلاك الفريق ثلاثة مهاجمين منسجمين جيدا أرعبوا دفاعات المنافسين في الماضي.

وقال كلوب للصحافيين: بالطبع صلاح يعاني. لقد كانت هناك آلة جيدة في الهجوم، وكان كل شيء واضحا فيما كنا نفعله. الجميع يعاني من ذلك وهذا واضح. إنها لعبة هجومية محددة تتطلب الكثير من العمل والمعلومات، وليست دائما معلومات واضحة. تصنع شعورا بشأن الكثير من هذه الأشياء، حول مكان زميلك وكيف تمرر له الكرة دون أن تنظر.

وعزز ليفربول هجومه بالتعاقد مع الهولندي كودي جاكبو خلال فترة الانتقالات لكنه لا يزال يتأقلم مع الفريق، بينما لم يكن أداء داروين نونيز ثابتا، حيث سجل هدفا واحدا فقط في كأس الاتحاد الإنجليزي منذ استئناف الموسم الشهر الماضي.

وأضاف كلوب: في غضون أسبوعين أو ثلاثة، سيتاح خياران آخران ويمكننا أن نمزج بين المهاجمين. عندما يلعب داروين يتقدم أكثر ثم يرجع للخلف. لم نلعب مطلقا بمهاجم صريح من قبل. حتى عندما لعب ساديو في هذا المركز كان يرجع للخلف في لحظات. هذه ليست طريقة داروين فهو يريد أن يتسلم الكرة عند قدميه.

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