القفطان made in Morocco يواصل رحلته من المغرب إلى المشرق ليحط الرحال بأبو ظبي

القسم الفني

بعد النجاح الكبير لدورات المعرض العالمي للقفطان المغربي السابقة، في كلّ من باريس، ولندن، والدار البيضاء، تنطلق الرحلة من جديد في اتّجاه المشرق، لتحط الرحال بعاصمة دولة الإمارات العربية المُتّحدة أبو ظبي في المعرض الشرقي للتصاميم الفاخرة، من 23 إلى 25 فبراير 2023، بفُندق إمارات بلاص الشهير.

وتعرف هذه الدورة التي تأتي بعد أشهر قليلة من تصنيف مُنظمة الإيسيسكو للقفطان المغربي كتراث لا مادّي مغربي، مُشاركة استثنائية لمصمّمين ومُبدعين متألقين من مختلف بقاع العالم، بدءاً من المغرب، والجزائر، وتونس، إلى فرنسا وبلجيكا، وهولندا وإسبانيا، وغيرها من الدول، ترسيخاً لعالَمِيّة القفطان المغربي، سفير الحضارة المغربية العريقة، بروافدها المتنوعة، العربية منها، والأمازيغية، والأندلسية، والصحراوية، بما يُشكّل فسيفساء الجمال والأناقة.

إلى جانب المُصمّمين والمُبدعين، تتميّز دورة أبو ظبي من معرض القفطان المغربي، بحضور شخصيات وازنة من مجالات الدبلوماسية، وريادة الأعمال، ومشاهير الثقافة والفن، بالإضافة إلى نساء ورجال الصحافة والإعلام الدولي، ومؤثرين وصناع محتوى على الإنترنت من جنسيات مُختلفة.

ويُرتقب أن تُحقق هذه الدورة الاستثنائية نجاحاً عالياً، سواءً على المستوى التنظيمي أو الإشعاعي، بالنظر إلى عدّة اعتبارات، في مُقدّمتها إجراءات التنظيم والتنسيق الذي انطلق على بُعد أزيد من أربعة أشهر من تاريخ الحدث، أما على المستوى الإشعاعي، فإن معرض القفطان في دولة الإمارات يأتي ترسيخاً للزّخم الكبير الذي رافق الإنجاز التاريخي الذي حقّقه أسود الأطلس في مونديال قطر 2022، لما لذلك من انعكاسات إيجابية على مكونات الحضارة المغربية.

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