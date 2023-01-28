مكناس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة
هبة بريس
في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:
– مكناس: 8 ملم
– بن جرير: 7 ملم
– بني ملال: 5 ملم
– إفران وتزنيت: 4 ملم
– بنسليمان، الصويرة، الحسيمة، فاس، تازة: 3 ملم
– شفشاون، القنيطرة، مراكش، وتيط مليل: 2 ملم
– خريبكة، سيدي سليمان، سلا وتاوريرت: 1 ملم
– النواصر، كلميم، العرائش، الناضور، طانطان وسيدي إفني: أقل من ميليمتر.
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6 تعليقات
الحمد لله رب العالمين
اللهم غيثا نافعا
اللهم اغنني بفضلك عمن سواك وارحمني برحمتك يا ارحم الراحمين
البرد بزااف
اللهم أغيثنا
ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات