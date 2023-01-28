مكناس تسجل أعلى مقاييس الأمطار خلال آخر 24 ساعة

2023-01-28 / 14:48
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هبة بريس

في ما يلي مقاييس التساقطات المطرية المسجلة بالمملكة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حسب المديرية العامة للأرصاد الجوية:

– مكناس: 8 ملم

– بن جرير: 7 ملم

– بني ملال: 5 ملم

– إفران وتزنيت: 4 ملم

– بنسليمان، الصويرة، الحسيمة، فاس، تازة: 3 ملم

– شفشاون، القنيطرة، مراكش، وتيط مليل: 2 ملم

– خريبكة، سيدي سليمان، سلا وتاوريرت: 1 ملم

– النواصر، كلميم، العرائش، الناضور، طانطان وسيدي إفني: أقل من ميليمتر.

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