من بغداد.. بوريطة يصف زيارته ب”التاريخية” ويؤكد دعم وحدة وسيادة العراق

2023-01-28 / 13:26
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هبة بريس

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقر والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مرفوقا بنظيره العراقي، اليوم السبت، سفارة الرباط ببغداد.

وفي هذا الصدد، أكد بوريطة، أن المغرب “داعمة لوحدة وسيادة العراق”، مضيفا أن “هذه الزيارة تاريخية من كونها أول زيارة لوزير خارجية مغربي ومسؤول حكومي منذ مدة طويلة، بالإضافة إلى أنها ستشهد افتتاح السفارة المغربية في بغداد والتي أغلقت منذ 18 عاماً وهي إشارة مهمة بثقة المغرب في العراق الجديد”.

وأضاف الوزير نقلا عن وكالة الأنباء العراقية، أن “هذه الزيارة تعكس رؤية المملكة في تعزيز العلاقات بين البلدين في جميع المجالات التجارية والاقتصادية وتبادل الزيارات والخبرات بين الطرفين ومحاربة التطرف وتعزيز التعاون الأمني”، مشيرا إلى أن “العراق دخل مرحلة جديدة من التطور وأن المملكة داعمة لوحدة وسيادة العراق”.

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‫11 تعليقات

  2. بفضل الديبلوماسية المغربية الحكيمة والقيادة الشريفة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله..

  10. دائما السياسة المغربية واقعية ومتحضرة .والعلاقات مع دول العالم تسير في الصواب ملتزمة بمبدأ الاحترام والأخلاق الدمتة.

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