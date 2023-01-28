بوريطة يفتتح سفارة الرباط ببغداد.. ونظيره العراقي يشيد بالقرار

هبة بريس

افتتح وزير الشؤون الخارجية والتعاون الافريقر والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، مرفوقا بنظيره العراقي، سفارة الرباط ببغداد.

وفي هذا الصدد، أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، اليوم السبت، أن “إعادة فتح المغرب سفارتها في العراق، يتناسب مع حجم العلاقات التاريخية بين البلدين”.

وقال فؤاد حسين، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، إن “خطوة المغرب في افتتاح سفارتها ستكون منطلق لشراكة تنسجم وحجم العلاقات التاريخية بين الجانبين”، مؤكدا أن “هناك حاجة الى إعادة النظر بالاتفاقات التي عقدت بين العراق والمغرب في حقب مختلفة”.

وأضاف حسين، نقلا عن وكالة الأنباء العراقية، أن “المباحثات مع نظيره المغربي شهدت مناقشة عدد من الملفات أبرزها تعزيز العلاقات بين البلدين وتبادل تسهيل دخول العراقيين ورجال الأعمال في البداية وتأسيس العلاقات التجارية والاقتصادية وتبادل الاستشارات بقضايا السياسة بين البلدين”، مشيرا إلى أن “المباحثات تناولت أيضا التعاون على مستوى التعليم من خلال بناء الجامعات بين البلدين وتعزيز الجانب الثقافي وتؤمة الجامعات بن البلدين”.

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