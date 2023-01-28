تقريب الخدمات من المواطنين.. مصالح الأمن تنزل للميدان لانجاز بطائق التعريف(صور)

محمد منفلوطي_ هبة بريس

تماشيا وروح الدستور الذي ينص على تنزيل مبادئ الحكامة الجيدة تقريب الإدارة من المواطنين، تواصل الوحدات المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني، تقديم خدمات القرب لإنجاز الوثائق التعريفية لفائدة المواطنات والمواطنين بمختلف التجمعات السكانية القروية.

الصور هنا من منطقتي “البروج” و “لقراقرة أولاد عامر” بإقليم سطات، حيث قام موظفو مركز تسجيل المعطيات التعريفية بتنظيم قافلة ميدانية لتقريب الخدمات من المواطنين عبر تسجيل المعطيات التعريفية بعين المكان بالمناطق القروية حتى يتسنى لساكنة هذه المناطق الوعرة الاستفادة من خدمات هذا المركز والحصول على الوثائق الادارية.

وبالموازاة مع ذلك يبقى مركز تسجيل المعطيات التعريفية الكائن بحي السماعلة بسطات، والذي شيد في وقت سابق على مساحة 400 متر تقريبا ، ويضم خمسة مكاتب تخص إنجاز وتسليم البطائق البيومترية ونسخ السوابق العدلية يشرف على العمل بها 18 موظفا وموظفة تقريبا، (يبقى)، غير كافيا مقاربة مع حجم الخدمات التي سيقدمها هذا المركز الذي من المتوقع أن يصل عدد الطلبات اليومية إلى 800 طلب موزعة ما بين 450 حالة تقريبا تخص الحصول على البطائق البيومترية لأول مرة ،وما بين 350 حالة تهم سحب البطائق المنجزة ،بالإضافة إلى إنجاز نسخ السوابق العدلية، وهو ما جعل القائمين على الشأن الأمني وطنيا تنظيم قوافل امنية في الصدد للقيام بزيارات ميدانية لتخفيف الضغط وتقريب الخدمات من المواطنين.

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