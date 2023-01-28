“البيجيدي” يدين قرار البرلمان الأوروبي ويدعو إلى بث نفس سياسي وحقوقي جديد

2023-01-28 / 11:47
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هبة بريس - الرباط

عبر حزب العدالة والتنمية، إدانته الصارمة لما صدر عن البرلمان الأوروبي ضدا على قواعد حسن الجوار والشراكة المتقدمة والاحترام المتبادل والمصالح المشتركة.

وأكد الحزب في بلاغ له، عن رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ومؤسسات بلدنا أيا كان مصدرها وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع كان، منوها بالموقف الذي عبرت عنه المجموعة النيابية للعدالة والتنمية في الجلسة المشتركة للبرلمان، ومجددا تعبيره عن الالتفاف وراء جلالة الملك والى جانب القوى الوطنية الحية في التصدي لكل المؤامرات ومواجهة كل التحديات ومعالجة كل الاختلالات،

ودعا الحزب، إلى ضرورة بث نفس سياسي وحقوقي جديد من خلال إيجاد الصيغة المناسبة لمعالجة مختلف الملفات المطروحة سواء تلك المتعلقة ببعض الصحفيين أو المناضلين أو المحكومين على خلفية بعض الاحتجاجات الاجتماعية، كل ذلك في إطار السيادة الوطنية والمساطر والمؤسسات الدستورية، بما يحصن المكتسبات والتراكمات التي حققتها بلادنا ويرسخ حرية التعبير والصحافة والإعلام ومختلف الحقوق والحريات الدستورية ويصون صورة بلادنا في المجال الديمقراطي والحقوقي.

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‫8 تعليقات

  2. أكد الحزب في بلاغ له، عن رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في شؤون ومؤسسات بلدنا أيا كان مصدرها وتحت أي عنوان أو ذريعة كانت وفي أي موضوع

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