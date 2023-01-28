الولايات المتحدة .. إعادة انتخاب رونا مكدانيال على رأس الحزب الجمهوري

2023-01-28 / 11:09
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هبة بريس - وكالات

تمت، الجمعة في كاليفورنيا، إعادة انتخاب رونا مكدانيال رئيسة للحزب الجمهوري.

وأعاد أعضاء اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري انتخاب رونا مكدانيال رئيسة للحزب، لولاية رابعة لمدة سنتين، وذلك بالرغم من المعارضة الشديدة التي أبداها النشطاء المحافظون والنداءات المطالبة بتغيير القيادة عقب ثلاث انتخابات متتالية اتسمت بالهزائم وخيبات الأمل.

وجرى اختيار مكدانيال، لأول مرة في 2017 من طرف الرئيس السابق، دونالد ترامب، لقيادة الحزب الجمهوري.

وواجهت معارضة شرسة قادتها هارميت ديلون، التي كانت مدعومة من قبل تحالف يضم المحافظين المنتمين إلى اليمين المتطرف والجمهوريين المعارضين للترشيح الثالث لترامب لخوض السباق الرئاسي في عام 2024.

وتتعهد مكدانيال، البالغة من العمر 49 عاما، وهي حفيدة الحاكم الجمهوري المعتدل لميشيغان، جورج رومني، وابنة أخ السناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، ميت رومني، بإحداث تغيير في صفوف الحزب الجمهوري، وضمان حيادية اللجنة في ترشيح الحزب الجمهوري.

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