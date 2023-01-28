إصابتان في عملية إطلاق نار بالقدس

هبة بريس - وكالات

قالت خدمة الإسعاف الإسرائيلية، السبت، إن شخصين أصيبا في إطلاق نار محتمل في القدس.

كانت السلطات الإسرائيلية، اعتقلت، السبت، 42 فلسطينياً غداة إطلاق نار أودى بحياة 7 إسرائيليين أمام كنيس يهودي في القدس، من بينهم أفراد من عائلة منفذ الهجوم، فيما أعلنت تعزيز قواتها بالضفة الغربية المحتلة.

وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان أنها “اعتقلت 42 مشتبهاً بهم للاستجواب، البعض منهم من أفراد عائلة منفذ الهجوم”، إضافة إلى سكان من الحي الذي يسكن فيه في القدس.

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