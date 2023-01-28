الرصاص يلعلع بفاس لإيقاف أشخاص عرضوا الأمن والمواطنين لتهديد جدي

2023-01-28 / 10:11
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ع محياوي _ هبة بريس

اضطر مقدم شرطة يعمل بالوحدة المتنقلة لشرطة النجدة بولاية أمن فاس لاستعمال سلاحه الوظيفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 28 يناير الجاري، وذلك في تدخل أمني لتوقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 20 و 23 سنة، من ذوي السوابق القضائية، والذين كانوا في حالة سكر واندفاع قوية وعرضوا أمن المواطنين وسلامة موظفي الشرطة لتهديد جدي ووشيك عن طريق الرشق بالحجارة.

وكانت مصالح الأمن بمدينة فاس قد توصلت بإشعار حول قيام المشتبه فيهم بإحداث الضوضاء بالشارع العام وتهديد سلامة المواطنين، حيث تدخلت دورية للشرطة من أجل توقيفهم، غير أنهم رفضوا الامتثال وواجهوا العناصر الأمنية بالرشق بالحجارة، مما اضطر مقدم الشرطة لاستعمال سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين وإصابة أحد المشتبه فيهم على مستوى أطرافه السفلى.

وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من تحييد الخطر الناتج عن المشتبه فيهم وتوقيف أٍربعة من بينهم، وذلك بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب بالمستشفى المحلي لتلقي العلاجات الضرورية في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، فيما تم إيداع باقي الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية.

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