في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من بودرة الإسمنت

2023-01-28 / 09:58
7
هبة بريس - وكالات

أثار مقطع فيديو لعملية ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشاي ومشروب قهوة شهير فزع المصريين .

وكشف الفيديو وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب القهوة الشهير في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية يتم إنتاجها من مواد مجهولة.

وتبين من الفيديو أن المصنع يقوم بإنتاج مشروب القهوة الشهير من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوجود مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، بجانب تزوير علامات تجاريه لشركات كبرى لإنتاج الشاي ومشروب القهوة ومنتجات الحلويات.

وداهمت السلطات المصنع حيث تم ضبط عبوات من كافة المنتجات المغشوشة بإجمالي 5 ملايين عبوة وثلاثة طن خامات

وفحصت الأجهزة الأمنية خلال الحملة طرق تصنيع النسكافيه والمنتجات الغذائية بنفس أكياس وعلب المنتجات الأصلية بعد غشها باستخدام بودرة منتجات بودرة البلاط كما تم ضبط شطائر من الجبس والأسمنت الأبيض.

هذا وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع وإحالة مالكيه والمسؤولين عنه إلى النيابة التي تولت التحقيق.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة داخل سفينة تحمل ماشية

إسبانيا تضبط 4.5 طن كوكايين مخبأة داخل سفينة تحمل…

2023-01-28 / 14:28
Photo of إصابتان في عملية إطلاق نار بالقدس

إصابتان في عملية إطلاق نار بالقدس

2023-01-28 / 10:23

“هيومن رايتس ووتش” تدعو المغرب إلى عدم تسليم سعودي…

2023-01-27 / 16:13
Photo of بعد 85 سنة من البث.. نهاية رحلة إذاعة “BBC عربي” اليوم

بعد 85 سنة من البث.. نهاية رحلة إذاعة “BBC…

2023-01-27 / 09:51
Photo of أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

2023-01-26 / 11:27
Photo of فرنسا تعلن سحب قواتها من بوركينافاسو في غضون شهر

فرنسا تعلن سحب قواتها من بوركينافاسو في غضون شهر

2023-01-26 / 09:30
Photo of فتح تحقيق في وقائع هجوم استهدف كنيسة إسبانية

فتح تحقيق في وقائع هجوم استهدف كنيسة إسبانية

2023-01-25 / 23:24
Photo of تفاصيل جديدة في حادث م__قتل قس وإصابة 4 آخرين في حادث طعن

تفاصيل جديدة في حادث م__قتل قس وإصابة 4 آخرين…

2023-01-25 / 22:25
Photo of القضاء الجزائري يقضي بسجن وزير سابق 10 سنوات في قضية فساد

القضاء الجزائري يقضي بسجن وزير سابق 10 سنوات في…

2023-01-25 / 21:05
Photo of فرنسا: سنسحب قواتنا من بوركينا فاسو في غضون “شهر”

فرنسا: سنسحب قواتنا من بوركينا فاسو في غضون “شهر”

2023-01-25 / 18:39

‫7 تعليقات

  4. مقطع فيديو لعملية ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشاي ومشروب قهوة شهير فزع المصريين

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق