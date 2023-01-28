في مصر.. ضبط مصنع لإنتاج مشروب قهوة شهير من بودرة الإسمنت

هبة بريس - وكالات

أثار مقطع فيديو لعملية ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الشاي ومشروب قهوة شهير فزع المصريين .

وكشف الفيديو وجود الملايين من عبوات الشاي ومشروب القهوة الشهير في مصنع غير مرخص بمحافظة الغربية يتم إنتاجها من مواد مجهولة.

وتبين من الفيديو أن المصنع يقوم بإنتاج مشروب القهوة الشهير من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض.

وتلقت السلطات المصرية بلاغا بوجود مصنع غير مرخص يقوم بتصنيع نسكافيه مغشوش من بودرة البلاط والأسمنت الأبيض، بجانب تزوير علامات تجاريه لشركات كبرى لإنتاج الشاي ومشروب القهوة ومنتجات الحلويات.

وداهمت السلطات المصنع حيث تم ضبط عبوات من كافة المنتجات المغشوشة بإجمالي 5 ملايين عبوة وثلاثة طن خامات

وفحصت الأجهزة الأمنية خلال الحملة طرق تصنيع النسكافيه والمنتجات الغذائية بنفس أكياس وعلب المنتجات الأصلية بعد غشها باستخدام بودرة منتجات بودرة البلاط كما تم ضبط شطائر من الجبس والأسمنت الأبيض.

هذا وتم التحفظ على المضبوطات وتشميع المصنع وإحالة مالكيه والمسؤولين عنه إلى النيابة التي تولت التحقيق.

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