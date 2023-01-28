الرئيس الكيني يلتقي أخنوش ويؤكد: كينيا والمغرب تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور
هبة بريس - الرباط
نشر رئيس كينيا وليم روتو، صورا جمعته برئيس الحكومة عزيز أخنوش، على هامش لقائهما في قمة دكار.
وعلق الرئيس الكيني على الصور التي نشرها عبر حسابه في “تويتر” قائلا: “كينيا والمغرب تتمتعان بعلاقات اقتصادية عميقة الجذور خاصة في مجالات التجارة والزراعة والصحة والسياحة والطاقة.”
وأضاف: “نلتزم بتسريع وتعزيز علاقاتنا الاستراتيجية من أجل المنفعة المشتركة لمواطني البلدين”.
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6 تعليقات
يتمعان بعلاقة جديدة
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات
أخنوش ليس جيد
اخنوش رئيس فعل أشياء لم تفعله الحكومة السابقة
أي علاقة الله يهديكم
حركات غريبة و لا إرادية صدرت عن صاحبنا.