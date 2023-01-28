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طقس السبت.. جو بارد وقطرات مطرية بعموم مناطق المملكة

2023-01-28 / 09:09
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم السبت، أن يبقى الطقس باردا مع وجود صقيع محلي أو ما يسمى بالجريحة بكل من الجبال ومناطقها المجاورة والجنوب الشرقي للبلاد وكذا المنطقة الشرقية.

ويرتقب أيضا نزول أمطار فوق السهول الممتدة من آسفي إلى القنيطرة والأطلسين الكبير والمتوسط والسايس والواجهة المتوسطية.

كما سيلاحظ سقوط قطرات مطرية ضعيفة ومتفرقة فوق كل من الريف والمنطقة الشرقية، فضلا عن تساقط بعض الثلوج فوق قمم الأطلسين الكبير والمتوسط وأيضا الريف والمنطقة الشرقية.

ومن المرتقب كذلك تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بكل من السواحل الوسطى وبالأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 07- و 00 درجة بالأطلس والريف، وما بين 03- و 04 درجات بالهضاب العليا الشرقية، وما بين 05 و 12 درجة بالسواحل ومنطقة سوس، وما بين 07 و 15 درجة بجنوب المملكة، وستكون ما بين 01 و 06 درجات في ما تبقى من ربوع البلاد.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستشهد انخفاضا طفيفا أو ستبقى في استقرار.

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