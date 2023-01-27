اعتقال مواطن فلسطيني وزّع الحلوى ابتهاجا بهجوم حي النبي

2023-01-27 / 23:27
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هبة بريس _ وكالات

اعتقلت القوات الإسرائيلية فلسطينيا في مدينة القدس كان يوزيع الحلوى ابتهاجا بتنفيذ هجوم حي النبي يعقوب، الذي أدى إلى مقتل عدد من الإسرائيليين في الحي المذكور.

وظهر المواطن المعتقل على أيدي عناصر الجيش الإسرائيلي وإلى جانبه تسير مجندة إسرائيلية وهي تحمل علبة الحلوى بيدها.

وفي وقت سابق من مساء الجمعة، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 7 إسرائيليين على الأقل لقوا مصرعهم في إطلاق نار بحي النبي يعقوب بالقدس.

وقالت مراسلة RT في وقت سابق إن 12 إسرائيليا أصيبوا في إطلاق النار، وأضافت أن قوات الأمن الإسرائيلية حيّدت منفذ الهجوم المسلح.

وبيّنت الشرطة الإسرائيلية أن منفذ عملية القدس شخص واحد وصل بدراجة نارية وفتح النار، مؤكدة أن يجري البحث عن مساعدين محتملين له.

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