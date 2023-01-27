زيارة متوقعة للمفوض الاوروبي الى الرباط مطلع فبراير القادم

2023-01-27 / 21:29
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

من المرتقب أن يزور المفوض الأوروبي أوليفر فارهيلي المغرب أوائل فبراير القادم بحسب “أفريكا إنتليجنس”.

وسيلتقي اولفير المفوض الأوروبي خلال زيارته الى العاصمة الرباط، ناصر بوريطة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.

وتأتي الزيارة بعد قرابة ثلاثة أسابيع من زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ، جوزيب بوريل ، الذي أشاد من الرباط بـ “الدور المهم” للمغرب فيما يتعلق بالسلام والاستقرار في المنطقة.

زيارة يعتبرها كثيرون أنها ذات أهمية في ظرفية توثرت بها العلاقة بين الرباط وبروكسيل ، بعد قرار البرلمان الاوروبي ضد المغرب حول حرية التعبير و الصحافة، وهو ما اعتبرته الرباط تدخل في شؤونها الداخلية، كما لقي القرار رفض لعدد من الدول والمنظمات بإعتباره تدخل في إستقلالية القضاء المغربي.

كما تسربت معلومات عن وجود لوبي بالبرلمان الاوروبي وشبهات رشاوي، مما عجل بفتح تحقيق في شأنه لم تعلن نتائجه، وقائع متسارعة وكانت محط تخوف من وصول مد اليمين المتطرف الى البرلمان الاوروبي والذي رفع من وثيرة مهاجمته للمهاجرين المكون الرئيسي للبلدان الاوروبية، كما ارتفعت في عهد هؤلاء موجة العداء ضد المهاجرين والدين الاسلامي، بعد واقعة إحراق القرآن الكريم، وهو ما لقي رفض من المملكة المغربية التي تدعوا سياستها الدينية الى التعايش والتسامح، وهو نفس الموقف عبرت عنه جل الدول الإسلامية التي رفضت هذه الموجة العدائية من اليمين المتطرف بأوروبا .

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‫5 تعليقات

  5. التسامح، وهو نفس الموقف عبرت عنه جل الدول الإسلامية التي رفضت هذه الموجة العدائية من اليمين المتطرف بأوروبا .

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