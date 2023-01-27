تازة..جهود متواصلة لإزاحة الثلوج وفتح المحاور الطرقية أمام حركة السير

هبة بريس

تتواصل الجهود على قدم وساق بإقليم تازة لإزاحة الثلوج المتراكمة بعدد من المناطق التابعة للإقليم وفتح المحاور الطرقية أمام حركة السير والجولان.

وفي هذا الصدد، تجندت منذ الصباح الباكر فرق التدخل وتمت تعبئة موارد لوجستية وبشرية كبيرة، ضمنها شاحنات كاسحة للثلوج وآليات للتسوية وجرافات، لإزاحة الثلوج من المحاور الطرقية المغلقة بسبب التساقطات الثلجية الكثيفة التي شهدتها مجموعة من المناطق التابعة لإقليم تازة، في إطار التعبئة المتواصلة للتخفيف من آثار موجة البرد.

ويتعلق الأمر على مستوى الطريق الوطنية رقم 29 بالمقطع الرابط بين بويبلان بإقليم تازة وإيموزار مرموشة بإقليم بولمان، وبالطريق الجهوية رقم 504 الرابطة بين بويبلان بإقليم تازة ورباط الخير بإقليم صفرو، وبالطريق الإقليمية رقم 5432 الرابطة بين جماعة مغراوة بإقليم تازة ورأس القصر بإقليم جرسيف، والطريق الإقليمية رقم 5436 الرابطة بين تازرين ومغراوة بإقليم تازة.

كما يشمل الطريق الإقليمية رقم 5420 الرابطة بين باب بودير وبوشفاعة بإقليم تازة، والطريق الإقليمية رقم 5415 الرابطة بين باب بودير وتازكا بإقليم تازة، والطريق الإقليمية رقم 5411 الرابطة بين باب بودير وتازرين بإقليم تازة. وتم لهذه الغاية تجنيد شاحنات كاسحة للثلوج و آليات للتسوية و جرافات.

وقام عامل الاقليم، بالمناسبة، بزيارة ميدانية لمجموعة من الجماعات التي همتها التساقطات الثلجية، للوقوف على عمليات التدخل وازاحة الثلوج واستطلاع جاهزية بعض مؤسسات القرب لتقديم الخدمات التي تمليها الظرفية.

وأفاد المكلف بمصلحة التجهيزات الأساسية بمديرية التجهيز والماء بتازة، عماد جعيدان، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، بأن مصالح التجهيز واللوجستيك والماء، قامت منذ الصباح الباكر بشراكة وتعاون مع السلطات الإقليمية والمحلية، بالتدخل من أجل فتح جميع المعابر المتواجدة بالإقليم بكل من باب بودير وتازرين ومغراوة وبويبلان، أمام حركة السير والجولان.

وأضاف أن التساقطات الثلجية بلغت ببويبلان ما بين 30 و50 سنتيمتر، وتراوحت بمغراوة ما بين 10 و20 سنتيمتر، فيما سجلت بباب بودير ما بين 10 و20 سنتيمتر، بنما ناهزت بتازرين نحو 20 سنتيمتر.

ما رأيك؟ المجموع 7 آراء 0 7