مق__تل 7 مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة
هبة بريس _ وكالات
قتل 7 مستوطنين على الأقل وأصيب آخرون بجراح، مساء الجمعة، إثر عملية إطلاق نار داخل مستوطنة بمدينة القدس.
وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن إطلاق النار وقع داخل كنيس يهودي بمستوطنة “نفيه يعقوب”.
فيما قالت صحيفة “معاريف”، إن 7 قتلوا بعملية إطلاق النار قرب الكنيس اليهودي، فيما أصيب ما لا يقل عن 10.
وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية.
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7 تعليقات
رائحة النظام العسكري الجزائري المحرض على الفوضى والديوتية والارهاب ..هناك!؟ وجب ضرب الطر بالكراغلة إعلاميا وسياسيا…
لا حول ولا قوة الا بالله
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات
اللهم اغفر لهم وارحمهم
اللهم اغفر وارحم وانت خير الراحمين
يا لكم من صحافيين…خارج التغطية ، الاسرائيليون أعلنوا عن 8 قتلى…و أنتم أعلنتم عن 7 فقط