مق__تل 7 مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة

هبة بريس _ وكالات

قتل 7 مستوطنين على الأقل وأصيب آخرون بجراح، مساء الجمعة، إثر عملية إطلاق نار داخل مستوطنة بمدينة القدس.

وذكرت صحيفة “يديعوت أحرنوت”، أن إطلاق النار وقع داخل كنيس يهودي بمستوطنة “نفيه يعقوب”.

فيما قالت صحيفة “معاريف”، إن 7 قتلوا بعملية إطلاق النار قرب الكنيس اليهودي، فيما أصيب ما لا يقل عن 10.

وأشارت وسائل إعلام عبرية إلى أنه قوات الاحتلال أطلقت النار على منفذ العملية.

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