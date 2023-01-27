الشرطة الفرنسية تعتدي على سيدتين محجبتين
هبة بريس
إستدعت الشرطة الفرنسية مؤخرًا سيدتين محجبتين للتحقيق معهما بتهمة “العنف”، وذلك بعد شهور من قيام رجال الشرطة بالاعتداء على السيدتين.
وكانت الشرطة اعتدت بالضرب على السيدتين في 14 أبريل 2022 بمدينة أسنيير، واتهمتهما لاحقا بـ”مقاومة رجال الشرطة وشتمهم وضربهم”.
وفي حديث للأناضول، قالت السيدتان إن الشرطة استدعتهما لتقديم الإفادة في مديرية الأمن في فبراير المقبل، بتهمة العنف ضد الشرطة وشتمهم
وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 أبريل، صورته سيدة من سيارتها، يظهر فيه الشرطة وهي تضرب السيدتين وتوجه لكمة لإحداهن وتطيح بالثانية أرضا.
ويظهر في الفيديو أيضا استمرار الشرطة بضرب السيدتين رغم تدخل كثير من المارة، ما أدى حينها إلى جدل واسع في البلاد ومواقع التواصل الاجتماعي
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13 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله م
إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم انصر المسلمين والمسلمات
اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار اللهم انتقم منهم أشد أنتقام يا الله ..
لاحول ولاقوة الى بالله هكذا حرية فرنسا والانسانية لا يحترمون المراة المسلمة والمحجبة ..
حسبي الله ونعم الوكيل في اليهود والصهاينة ..
اللهم انتقم منهم اشد انتقام فإنهم طغوا وتجبروا على الاسلام والمسلمين..
نهايتهم أوشكت وانتصار الاسلام والمسلمين اصبح قريبا جدا ..
اللهم انصر الاسلام والمسلمين وارفع راية الإسلام..
فرنسا اكلت واستغلت الشعوب العربية والافريقية ولازالت تتلاعب بهم..
اللهم اجمع شمل العرب والمسلمين..
يريدون محاربة الاسلام ولكن الله متم نوره ولو كره المجرمون..
اللهم من اراد بنا كيدا فاجعل كيده في نحره..