70th Cannes Film Festival - Cannes, France. 26/05/2017. French police control women during an event organized by businessman and political activist Rachid Nekkaz. The Nekkaz's call for women wearing full-body burkini swimsuits to gather on a beach in Cannes was banned. REUTERS/Regis Duvignau

الشرطة الفرنسية تعتدي على سيدتين محجبتين

2023-01-27 / 19:34
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هبة بريس

إستدعت الشرطة الفرنسية مؤخرًا سيدتين محجبتين للتحقيق معهما بتهمة “العنف”، وذلك بعد شهور من قيام رجال الشرطة بالاعتداء على السيدتين.

وكانت الشرطة اعتدت بالضرب على السيدتين في 14 أبريل 2022 بمدينة أسنيير، واتهمتهما لاحقا بـ”مقاومة رجال الشرطة وشتمهم وضربهم”.

وفي حديث للأناضول، قالت السيدتان إن الشرطة استدعتهما لتقديم الإفادة في مديرية الأمن في فبراير المقبل، بتهمة العنف ضد الشرطة وشتمهم

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 أبريل، صورته سيدة من سيارتها، يظهر فيه الشرطة وهي تضرب السيدتين وتوجه لكمة لإحداهن وتطيح بالثانية أرضا.

ويظهر في الفيديو أيضا استمرار الشرطة بضرب السيدتين رغم تدخل كثير من المارة، ما أدى حينها إلى جدل واسع في البلاد ومواقع التواصل الاجتماعي

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‫7 تعليقات

  4. اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك يا عزيز يا جبار اللهم انتقم منهم أشد أنتقام يا الله ..

  5. لاحول ولاقوة الى بالله هكذا حرية فرنسا والانسانية لا يحترمون المراة المسلمة والمحجبة ..

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