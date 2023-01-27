الشرطة الفرنسية تعتدي على سيدتين محجبتين

هبة بريس

إستدعت الشرطة الفرنسية مؤخرًا سيدتين محجبتين للتحقيق معهما بتهمة “العنف”، وذلك بعد شهور من قيام رجال الشرطة بالاعتداء على السيدتين.

وكانت الشرطة اعتدت بالضرب على السيدتين في 14 أبريل 2022 بمدينة أسنيير، واتهمتهما لاحقا بـ”مقاومة رجال الشرطة وشتمهم وضربهم”.

وفي حديث للأناضول، قالت السيدتان إن الشرطة استدعتهما لتقديم الإفادة في مديرية الأمن في فبراير المقبل، بتهمة العنف ضد الشرطة وشتمهم

وانتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي بتاريخ 14 أبريل، صورته سيدة من سيارتها، يظهر فيه الشرطة وهي تضرب السيدتين وتوجه لكمة لإحداهن وتطيح بالثانية أرضا.

ويظهر في الفيديو أيضا استمرار الشرطة بضرب السيدتين رغم تدخل كثير من المارة، ما أدى حينها إلى جدل واسع في البلاد ومواقع التواصل الاجتماعي

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