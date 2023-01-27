(FILES) In this file photo taken on July 10, 2021, Argentina's Lionel Messi kisses the trophy after winning the 2021 Copa America football tournament final match against Brazil at Maracana Stadium in Rio de Janeiro, Brazil - South America's top national team competition, the Copa America, will be held in the US in 2024 and feature 10 teams from South America's CONMEBOL and six teams from the CONCACAF region, officials announced January 27, 2023. (Photo by CARL DE SOUZA / AFP)

الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024

2023-01-27 / 18:57
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هبة بريس _ وكالات

تقام نسخة كوبا أميركا 2024 في كرة القدم في الولايات المتحدة بمشاركة عشرة منتخبات من أميركا الجنوبية (كونميبول) وستة من كونكاكاف (أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي)، حسب ما أعلن الأخير، الجمعة.

وقال اتحاد كونكاكاف إن البطولة سيشترك في تنظيمها الاتحادان القاريان (كونكاكاف وكونميبول).

ويعتبر الإعلان جزءا من سلسلة من التعاون الجديد بين اتحادي أميركا الشمالية والجنوبية.

وتشارك الولايات المتحدة والمكسيك وكندا في استضافة نهائيات كأس العالم عام 2026 ويُنظر إلى استضافة كوبا أميركا على أنها بناء مثالي لتلك البطولة العالمية.

كما ستضمن كوبا أميركا 2024 للدول الثلاث المضيفة للمونديال والتي تأهلت تلقائيا لنهائياتها التي ستشهد مشاركة 48 منتخبا، خوض مباريات تنافسية إضافية في إطار استعداداتها للعرس العالمي.

واستضافت الولايات المتحدة سابقا نسخة خاصة من كوبا أميركا في عام 2016 بمشاركة منتخبات من الكونكاكاف. وكانت النسخة الأخيرة اقيمت في 2021 واحرزت لقبها الأرجنتين أمام البرازيل المضيفة.

وستتأهل منتخبات الكونكاكاف الستة إلى كوبا أميركا عبر دوري أمم الكونكاكاف 2023/24.

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