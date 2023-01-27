إدانة 10 أساتذة “متعاقدين” بالحبس موقوف التنفيذ
دانت المحكمة،الاستئناف بالرباط 10 أساتذة بعام موقوف التنفيذ، في حكم جديد ينضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم الـ55 .
وأدين الأساتذة بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.
وتضامنا مع الاساتذة ، خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط ،مؤكدة خلالها على رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة.
وقالت التنسيقية في بلاغ لها إنه ومنذ ما يناهز السبع سنوات من الأجرأة الفعلية لسياسة التشغيل بالعقدة داخل قطاع التعليم بهدف القضاء الكلي على الوظيفة والخدمة العموميتين، وهي تناضل يصمود في وجه كل ما يحاك ضد المدرسة والوظيفة العموميتين.
وأشارت إلى أن نضالاتها قوبلت بشتى أساليب الحظر المطبق؛ من اقتطاعات بالملايير من أجور المضربين، وركل وسحل وعاهات في صفوف المحتجين، اعتقالات ومحاكمات، وغيرها.
11 تعليقات
إخوان والله العظيم أطلب من شي أستاذ أن يفهمني كيف تم فرض عليه التعاقد.هوالاعلان عن مبارة تعاقد لأجل التدريس.اين هو الفرض وش كان الوزير هاز عليك الزرواطة ورغمك على ابرام العقد!!!!؟؟.
هدم الحضارة يبدا بهدم التعليم واسقاط القدوة عن المعلم والاستاذ ..
الأساتذة دخلوا الى التعليم على اساس التعاقد مع الوزارة وليس الادماج..
لماذا تتقدمون الى المباراة وانتم تعرفون ان التعاقد هو الشكل المقترح يجب مقاطعة مبارا ة التعليم منذ البداية..
تحية نضالية للأساتدة الذين فرض عليهم التعاقد ما ضع حق ورأه مطالب ..
كنتم ولا زلتم طليعة النظال المغربي بالتوفيق ..
يجب ايجاد حل ينصف الطرفين معا ..
التعاقد كان واضحا منذ البداية لماذا المطالبة بالادماج ..
من لم يقبل بالتعاقد. وهو المتفق عليه فليرحل ..
كرامة الاستاذ فوق كل اعتبار ..
هناك تغليط مقصود من طرف تنسيقيات الأساتذة ومن ورائهم للرأي العام والشعب المغربي حين ترفع شعار دعاية أساتذة فرض عليهم التعاقد . والواقع ان كل العاملين في اي قطاع من القطاعات سواء خاصا او عاما لا تتم الا في إطار تعاقدي تحدد المسؤوليات لكل الأطراف وتضمن مصالح الجميع . وهذا الاطار التعاقدي ييشمل كذلك المعاملات بين الناس وينظمها سواء بطريقة ضمنية غير معلنة او معلنة .
التعاقد في قطاع التعليم أصبح يفرض نفسه بنفسه بعدما افلست المدرسة العمومية بسبب غياب روح المسؤولية لدى الكثير من الجيل الجديد من الأساتذة بعدما أصبح همهم البحث عن ساعات الدعم ومحاولة فرضها على كل تلاميذ القسم الحابل والنابل منهم من يستحق الدعم ومن لا يستحق الدعم في مادة من المواد الدراسية . بحيث أصبحت ساعات الدعم أثقل من المحفظة التي ربما ظلمت اكثر كونها ترهق التلميذ نفسيا وجسميا وعلميا وجيب والديه على مدار الاسبوع والشهور . نعم للتعاقد حتى لا تحفظ الوظيفة لدى بعض الانتهازيين على حساب مصلحة التلاميذ والاجيال القادمة والوطن باعتبار ان التعليم قاطرة التنمية . بطبعية الحال هناك شرفاء لكن مع ندرتهم أصبح المصلحة تقتضي حسن التدبير وأصبح التعاقد يفرض نفسه بنفسه على المتلاعبين اما ان يعمل بجد ويسهر على تعليم أبناء الشعب او يترك حال التعليم لغيره ممن لهم ضمير وغيرة وجديين .