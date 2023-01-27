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إدانة 10 أساتذة “متعاقدين” بالحبس موقوف التنفيذ

2023-01-27 / 18:38
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هبة بريس _ الرباط

دانت المحكمة،الاستئناف بالرباط 10 أساتذة بعام موقوف التنفيذ، في حكم جديد ينضاف لأحكام الإدانة التي طالت الأساتذة الذين بلغ عددهم الـ55 .

وأدين الأساتذة بتهم جنائية تتضمن “عرقلة سير الناقلات وتعطيل المرور بطريق عمومي، وإهانة الموظف العمومي، والاعتداء عليه،والتجمهر غير المسلح بدون رخصة”.

وتضامنا مع الاساتذة ، خاضت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، وقفة احتجاجية أمام المحكمة الاستئنافية بالرباط ،مؤكدة خلالها على رفضها وتنديدها بكل أشكال التضييق التي يتعرض لها الأساتذة.

وقالت التنسيقية في بلاغ لها إنه ومنذ ما يناهز السبع سنوات من الأجرأة الفعلية لسياسة التشغيل بالعقدة داخل قطاع التعليم بهدف القضاء الكلي على الوظيفة والخدمة العموميتين، وهي تناضل يصمود في وجه كل ما يحاك ضد المدرسة والوظيفة العموميتين.

وأشارت إلى أن نضالاتها قوبلت بشتى أساليب الحظر المطبق؛ من اقتطاعات بالملايير من أجور المضربين، وركل وسحل وعاهات في صفوف المحتجين، اعتقالات ومحاكمات، وغيرها.

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‫3 تعليقات

  1. إخوان والله العظيم أطلب من شي أستاذ أن يفهمني كيف تم فرض عليه التعاقد.هوالاعلان عن مبارة تعاقد لأجل التدريس.اين هو الفرض وش كان الوزير هاز عليك الزرواطة ورغمك على ابرام العقد!!!!؟؟.

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