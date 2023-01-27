عبد اللطيف وهبي

أمناء سابقون للأصالة والمعاصرة ينتقدون عبد اللطيف وهبي

2023-01-27 / 18:23
12
هبة بريس _ الرباط

انتقد أمناء عامون سابقون في الأصالة والمعاصرة “الممارسات والتصريحات الصادرة عن الأمين العام الحالي، عبد اللطيف وهبي”، معلنين في نداء موقع باسمهم أنهم “يرفضونها” باعتبارها “تنكرا غير مقبول وانحرفا خطيرا بالنسبة للمشروع المؤسس للحزب وقيمه وأخلاقياته المنتصرة للممارسات الفضلى في العمل السياسي وفي أداء المهام والمسؤوليات العمومية”، كما جاء في النداء

واعتبر كل من حسن بنعدي، ومحمد الشيخ بيد الله، وحكيم بنشماس، الذين تقلدوا منصب الأمين العام للحزب في وقت سابق، إضافة إلى فاتح الذهبي أول منسق عام مكلف بالإدارة والتنظيم، أن “السكوت عن الانحرافات والانتكاسات في مسار الحزب يعتبر إخلالا بالأمانة وتراجعا في القيم، أنتج خيبات أمل حرمت الحزب من خيرة مؤسسيه ومن كفاءات عالية وطاقات متنوعة آمنت بصدق المشروع ونبل أهدافه وبالتالي فضلت الانسحاب أو التواري عن الأنظار”، حسب تعبير بلاغهم.

واسغرب النداء “الأداء الغريب والسلوكات اللامسؤولة وغير محسوبة العواقب، وما يصاحبها من ممارسات باسم مؤسسات الدولة ومواقف متضاربة وتصريحات عشوائية ومعارك جانبية يراد بها الاستفزاز وإشعال الفتن، والتي يكاد يستفرد بها وزير واحد داخل التشكيلة الحكومية الحالية، والذي أصبح يشكل مصدر انزعاج للرأي العام وتشويش متواصل على أداء وزراء حزبه”.

وأكد الموقعون على النداء أنه وبما أن الوزير المذكور يحتل قيادة حزب الأصالة و المعاصرة، التنظيم الأبرز الذي ظهر في العهد الجديد، عهد جلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، والحزب الذي يخوض تجربته الحكومية الأولى عكس حلفائه في الحكومة، وهو الحزب الذي حمل مشروع التغيير وممارسة العمل السياسي بشكل مغاير ومحاربة العزوف السياسي خاصة في أوساط الشباب وتحقيق المغرب المأمول الذي يتسع للجميع فإن “الموقعين لهذا النداء يعلنون استياءهم من كل الممارسات والتصريحات والتهديدات الصادرة عن هذا الأمين العام”.

وأوضح معدوا النداء أن موقفهم يأتي في وقت “ترددت الحكومة في التدخل لفرض انسجامها مع تعهداتها لمختلف الفاعلين والحفاظ على منسوب الثقة الواجب توفره بمحاربة أسباب ومصادر اليأس وبوضع حد لمظاهر الشطط وإنصاف ذوي الحقوق المهضومة وحماية ثقة وآمال الشباب في غد أفضل”.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of انعقاد لجنة الاستثمارات في دورتها الـ 87٨

انعقاد لجنة الاستثمارات في دورتها الـ 87٨

2023-01-27 / 20:08
Photo of مق__تل 7 مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة

مق__تل 7 مستوطنين بعملية إطلاق نار في القدس المحتلة

2023-01-27 / 20:02
Photo of تقرير : المغرب في مقدمة البلدان المغاربية في “تقنين المالية المناخية “

تقرير : المغرب في مقدمة البلدان المغاربية في “تقنين…

2023-01-27 / 19:50
Photo of خبراء : ابتزاز واشنطن لإفريقيا لا طائل منه وروسيا حجزت مكانها

خبراء : ابتزاز واشنطن لإفريقيا لا طائل منه وروسيا…

2023-01-27 / 19:44
Photo of الشرطة الفرنسية تعتدي على سيدتين محجبتين

الشرطة الفرنسية تعتدي على سيدتين محجبتين

2023-01-27 / 19:34
Photo of حماية المعطيات الشخصية ..إنشاء شبكة متوسطية بطنجة

حماية المعطيات الشخصية ..إنشاء شبكة متوسطية بطنجة

2023-01-27 / 19:17
Photo of الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024

الولايات المتحدة تستضيف كوبا أميركا 2024

2023-01-27 / 18:57
Photo of الريسوني ..انتقلنا من ربيع الشعوب وربيع الشباب، إلى جحيم الأنظمة

الريسوني ..انتقلنا من ربيع الشعوب وربيع الشباب، إلى جحيم…

2023-01-27 / 18:52
Photo of إدانة 10 أساتذة “متعاقدين” بالحبس موقوف التنفيذ

إدانة 10 أساتذة “متعاقدين” بالحبس موقوف التنفيذ

2023-01-27 / 18:38
Photo of أياكس الهولندي يقيل مدربه ألفريد شرويدر

أياكس الهولندي يقيل مدربه ألفريد شرويدر

2023-01-27 / 18:27

‫12 تعليقات

  2. بدأ وهبي يهدد خصومه بعد ثبوت تورطه في التلاعب بنتائج امتحانات المحاماة ..

  11. لله انا بعدا لا باقي صوت على تراكتور
    انا من ناس لي صوتو عليه فمراكش انا العائلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق